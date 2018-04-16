Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Açık Artırmayla Satışa Çıkardı

Gerçek kimliği gizli tutulan ve ismi yalnızca Penelope olarak açıklanan 22 yaşındaki genç kız, dünyayı gezebilmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı.

BEKARETİNİ AÇIK ARTTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARDI

Paris'te bir üniversitede eğitim gören Penolope 'puremodelsclub' isimli bir internet sitesi üzerinden en yüksek fiyata bekaretini açık artırmaya sundu.

"ALDIĞIM KARARLA İLGİLİ HİÇBİR ÇEKİNCEM YOK"

"Aldığım kararla ilgili bir çekincem yok" diyen Penelope, sadece ailesinin açık artırmayı öğrenmesini istemiyor. Genç kız dünyayı gezmek için yaklaşık 1 milyon Euro toplamayı hedefliyor. Şu ana kadar verilen en yüksek teklif ise 220 bin Euro.