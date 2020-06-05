Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Alman silah devine kilit vurdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Alman silah devine kilit vurdurdu

Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer şirketi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covi-19) salgınına yenik düştü.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Alman silah devine kilit vurdurdu
05.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:54

Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer şirketi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covi-19) salgınına yenik düştü. Silah şirketi, Almanya'nın Eckenför'deki fabrikası için iflasını verdiğini duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) bir çok sektörü iflasın eşiğine getirdi. Dünyaca ünlü silah üreticisi Alman Sig Sauer şirketi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covi-19) salgınına yenik düştü. Şirketin koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı süreç geçirdiği ve  rakiplerinden rekabette geride kalarak zor duruma düştüğü belirtildi. Şirket, Almanya'da silah taşıma ruhsatının alımının güç olduğu gerekçesi ve ayrıca Alman askeriyesi ve polis teşkilatından az sipariş almaları nedeniyle Almanya'daki tesislerini kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Sig Sauer şirketinin Almanya'nın Eckenför kentindeki fabrikasında çalışan 120 kişinin işini kaybedeceği bildirildi.

SADECE ABD'DE ÜRETİLECEK

Şirket başta Alman olmak üzere Amerikan ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin, özel tim, gizli polis ve ajanların tabancalarını üreten Sig Sauer şirketinin yalnızca ABD'de üretime devam edeceği bildirildi.

ŞİRKET CEO'SU: ÇOK ACI VERİCİ BİR DURUM

Şirketin Genel Müdürü Tim Castagne iflas bilgilerini doğrulayarak Alman medyasına  yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararı benim için çok acı verici, hüzünlü oldu" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi Haber
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Haber
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı Haber
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek Haber
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı Haber
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
'Kutlama zamanı değil' diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini...
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ece Erken Demet Akbağ Tilbe Saran Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Alman silah devine kilit vurdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:54:56. #1.14#
title