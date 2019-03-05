Ordu'nun Fatsa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri "Dünyayı Bez Torbada Taşı Projesi" kapsamında 35 türde bez çanta üretti.

Fatsa Halk Eğitimi Merkezi eğitici öğretmeni Yasemin Şinik yaptığı açıklamada, plastik poşetlerin çevreye verdiği zararın çok fazla olduğunu belirterek, bez çantaların daha kullanışlı ve sağlam olduğunu söyledi. "Dünyayı Bez Torbada Taşı Projesi" kapsamında birçok bez torba modelini halkın beğenisine sunduklarını ve beğenilen modellerin üretimine başladıklarını ifade eden Şinik şöyle konuştu:

"Sıfır Atık Projesi kapsamında bu projeye başladık. Tasarımı ve ölçüleri bize ait bez çantaların önce kendimizce kalıplarını oluşturduk. Sonrasında internetten de araştırma yaparak orada ki modelleri de bulup bizlerde bir şeyler katarak çok sayıda model ortaya koyarak üretimine başladık. Portatif olarak her modelden iki ürün örnek diktik ve 35 ayrı model olarak farklı proje ortaya çıktı. Gelen siparişler üzerine bizler hesap çıkartıyoruz. Karşı taraf içinde fiyat uygun olursa üretime başlıyoruz. Normal piyasaya göre uygun bizim fiyatlarımız, çünkü bizler bir piyasa oluşturmaya çalışıyoruz halk eğitimimiz adına. Ayrıca baskılı bir model isterlerse müşteriler Samsun ilindi baskı yapan bir firma ile anlaştık. Her türlü istenilen baskılı poşeti atölyemizde çıkartıyoruz. 5 öğrencim ve ben bu işe kendimizi adadık. İşimizde kesim işi çok zaman alıyor. Ortalama 2 bin çantayı buradaki arkadaşlarımızla 1 ay gibi bir sürede teslim ettik. Kesim işi hazır olsa günde 250 ile 300 çanta çıkartıyoruz. Ekonomik olarak da halk eğitimimize ve kursiyerlerimize katkı sağlıyor bu yaptığımız çalışmalar."

Kursiyerlerden Gülsevim Tarım ise yaptığı açıklamada, "Hocamızın yardımı ile bu işi kısa sürede kavradık ve artık bez çanta üretimi kolay bir şekilde yapıyoruz. Buradaki tüm kursiyerlerin farklı görevleri var aşama aşama herkes kendi işini yaptığı için bez çanta üretimini hızlandırdık eskiye göre. Günde hazırlık aşaması bittiğinde 200 ile 300 çanta yapıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA