Dünyayı Ayağa Kaldıran Rus Ajan ve Kızına Düzenlenen Sinir Gazı Saldırısında Failler Belli Oldu

İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta Rus vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'e yönelik Novichok sinir gazı saldırısını düzenleyen faillerin kimliği belirlendi.

RUS AJAN VE KIZINA SİNİR GAZIYLA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İNGİLTERE, GAZIN RUSYA TARAFINDAN İMAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

FAİLLERİN KİMLİĞİNİN BELİRLENDİĞİ AÇIKLANDI

Press Association'ın haberine göre, Skripal davasını araştıran İngiliz heyetten yapılan açıklamada, "Skripallere yönelik Noviçok sinir gazı saldırısının ardındaki şüpheli failleri belirlediğimize inanıyoruz" denildi.

ÖLDÜRME GİRİŞİMİNE BAZI RUSLAR KARIŞMIŞ

İngiliz polisi, Skripal'i öldürme girişimine bazı Rusların karıştığını belirtirken birkaç kişinin arandığı kaydedildi.

Şüphelilerin belirlendikten sonra kapalı devre kamera görüntülerinin de çapraz incelemeye alındığı ve söz konusu kişilerin de bu tarihlerde ülkeye girdiklerinin tespit edildiği bildirildi.