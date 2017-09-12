Dünyayı Aldatan 10 Popüler Fotoğraf .. İnternet ortamında gerçek olduğuna inanılıp birçok kez paylaşılan aslında baştan sona sahte olan birçok fotoğraf bulunmakta. Bizde bunlardan bazılarının sahte olduğunu bilsek dahi içimizden acaba gerçekmi diye düşündüğümüz olmuştur. Photoshop eseri olan ve internet ortamını sallayan 10 fotoğrafı sizler için derledim.