Dünyaya üniversiteli desteği: Yeşil Kampüs

İklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçen Altınbaş ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, işe kendi kampüslerinden başladı.

Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu British Council Türkiye, 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Glasgow'da yapılacak COP26 Küresel İklim Değişikliği Zirvesi öncesi lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimlerini Birleşik Krallık'taki üniversitelerde tamamlamış mezunlara yönelik fon programı düzenledi. Kazanan projelerin maddi olarak desteklenmesini öngören yarışmanın hedeflerinden biri 18-35 yaş arası gençlerin küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin aktörü haline getirilmesini sağlayacak projeler üretilmesi olarak belirlendi.

ÜNİVERSİTE BAHÇELERİNE YEŞİL MÜDAHALE

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esra Kaliber'in geliştirdiği Yeşil Kampüs Projesi de yarışmada desteklenmeye değer çalışmalar arasında yer aldı. Üniversite öğrencilerini küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin gönüllüleri ve aktörleri, üniversiteleri de bu tür faaliyetlerin yürütüldüğü önemli alanlar haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Kampüs Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bir yarışma açıldı.

ALTINBAŞLI VE BOĞAZİÇİLİ GENÇLER KAZANDI

Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (EÇAM) çatısı altında yürütülen ve 18-25 yaş aralığındaki üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik yarışmaya 7 farklı üniversiteden öğrenci ekipleri katıldı. Projelerin sürdürülebilir kampüs hayatı için yaratıcı ve uygulanabilir fikirler barındırıp barındırmadığı dikkate alındı. İklim değişikliği sorununu gündemde tutacak yaratıcı kampanyalar içermesi de projelerde aranan bir diğer kriter oldu. Yarışmanın birinciliğini, Altınbaş Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ekipleri paylaştı.

DANIŞMANLARI İNGİLİZ AKADEMİSYENLER

Her iki öğrenci grubu da, projelerini uygulamak için İngiltere'deki üniversitelerde bulunan uzmanlardan danışmanlık desteği aldı. EÇAM Araştırma Ekibinden Yeşil Kampüs Yarışması Koordinatörü Esra Kaliber, "Projelerin İngiltere'deki danışman kuruluşu Üniversiteler Arası Çevre Birliği (The Environmental Association for Universities and Colleges (EAUC)). Bu kuruluş Britanya'da 1996 yılından beri sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda çalışmak üzere 300'den fazla üniversite ve eğitim kuruluşunu bir araya getiren, araştırmalar ve çalışmalar yapan bir birlik. Yeşil Kampüs projeleri için iki üniversiteden sürdürülebilirlik uzmanları danışman olarak atandı ve çalışmalarımızı onlarla irtibat halinde sürdürüyoruz. Bu isimler University of Warwick'den David Chapman ve Glasgow Caledonian University'den Paulo Cruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİ HAREKETE GEÇİRECEK

Esra Kaliber, Türkiye'de çevre konularında aktivizmin ön saflarında yüksek öğrenim mezunları, özellikle de akademisyenler bulunsa da henüz üniversitelerin bu aktivizmin merkezinde yer almadığına dikkat çekti. Üniversite öğrencilerinin faaliyetlere katılımlarının çoğunlukla öğrenci kulüpleri ile sınırlı kaldığına dikkat çeken Kaliber "Yeşil Kampüs ile lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencileri harekete geçirip bu durumu değiştirmeyi amaçladık" şeklinde konuştu.

YEŞİL ADIMLAR KAMPÜSTEN BAŞLAYACAK

Türkiye'de lisans programlarında 7.5 milyon, yüksek lisans programlarında ise 300 bin öğrenci bulunduğunu hatırlatan Kaliber sözlerine şöyle devam etti:

"Yeşil Kampüs projesi üniversite öğrencilerini eylemleriyle değişime yol açmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. Şimdi öğrenciler bu işe kendi çevrelerinden başlayacak. Öncelikle kampüslerini, daha yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışacaklar" diye konuştu. Ödül kazanan öğrenciler iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar, geri dönüşüm, su sıkıntısı, enerji tasarrufu, yeşil enerji gibi konularda kampanyalar yürütüyor, posterler ve videolar hazırlayıp yayınlıyor."

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin Yeşil Kampüs Projesi önerileri ise şöyle:

"Öğrenciler arasında geri dönüşüm ve iklim değişikliği farkındalığı kampanyası, Kampüste kağıt bardak yerine termos bardak kullanımının yaygınlaştırılması, Kampüs binalarında dikey yeşillendirme uygulanması, Kampüse gidiş gelişleri sağlayan servis hizmetinin elektrikli araçlarla verilmesi, Mahmutbey Kampüsü'nün yüksek çalılarla çevrelenmesi ve ağaçlandırma, Elektronik atıkların eğitim amacıyla yeniden kullanılması"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Yeşil Kampüs Projesi Önerileri de şöyle:

"Kampüse, ambalajlara karşılık nakit veya ulaşım kartına kredi ödeyen makineler yerleştirilmesi, Kampüsler arasında ulaşım için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, Öğrenciler arasında geri dönüşüm eğitimi ve kampanyası yürütülmesi, Kampüste öğrencilerin eski eşyalarını takas edecekleri bir mağaza açılması"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı