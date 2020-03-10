Dünyaya Türkçeyi yapay zekâ öğretecek Son dönemde öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'ye gelen yabancıların sayısındaki artış, Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısını da artırıyor.

Son dönemde öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'ye gelen yabancıların sayısındaki artış, Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısını da artırıyor. TÜBİTAK'ın finansal desteğiyle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için yapay zeka ve ses teknolojileri destekli bir eğitim platformu geliştiriliyor.



Dünya genelinde Türk dillerini konuşan kişi sayısı 130 milyonu aştı. Yaklaşık 80 milyon kişi tarafından konuşulan Türkiye Türkçesi ise kişi sayısı bazında en çok konuşulan diller arasında 20'nci sırada yer alıyor. Son dönemde özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenciler ile iş amacıyla Türkiye'ye gelen uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısını artırdı. Ancak taleplere karşın dijital ortamda Türkçe öğrenimine dair kaynaklar yetersiz kaldığı belirtiliyor. Bu durum karşısında harekete geçen ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek ve online eğitim sektörünün öncülerinden Morpa, TÜBİTAK'ın finansal desteğiyle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için yapay zeka destekli bir online eğitim platformu geliştirmeye başladı.



İki AR-GE merkezi güçlerini birleştirdi



Sestek ve Morpa'nın AR-GE merkezleri, Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için yapay zeka teknolojileri içeren interaktif bir eğitim platformu oluşturacak. E-öğrenme ortamlarını Morpa'nın geliştireceği projede, Sestek konuşma tanıma, konuşma sentezi, doğal dil işleme ve telaffuz skorlama alanında teknoloji desteği sunacak. İki AR-GE merkezinin birlikte geliştireceği eğitim platformuyla her yerden erişilebilir bir sistem sunularak Türkçe öğrenimine destekte bulunulması hedefleniyor. Kullanıcıların konuşur yazar hale gelmesini sağlayacak iletişimsel etkinliklerin de yer alacağı sistemde yalnızca Türkçe dil bilgisi değil, gerçek yaşamdan örneklerle sosyo-kültürel temelde iletişim dili kullanımı da öğretilecek.



"Karşılarında insan varmışçasına iletişim kurma olanağı sunuyor"



Yeni nesil teknolojilerle birlikte özellikle dil eğitimi için yeni metotlar geliştirildiğini belirten Sestek AR-GE Koordinatörü Tuba Arslan Kır, "Diyaloğa dayalı yapay zeka teknolojileri, birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanıcı deneyimini iyileştirerek büyük katkılar sağlıyor. Doğal dil ile insan-makine etkileşimini mümkün kılan bu teknolojiler, kullanıcılara çeşitli sistemlerle karşılarında insan varmışçasına iletişim kurma olanağı sunuyor ve dil öğreniminde yeni bir dönem başlatıyor. TÜBİTAK'ın finansal desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 25'inci projemiz olan bu proje ile Morpa'nın da katkılarıyla kişiselleştirilebilir ve bulut yapısı sayesinde herkes için erişilebilir bir sistem kurarak dil öğrenmeye destek olacak yenilikçi bir e-öğrenme platformu geliştireceğimize inanıyoruz." dedi.



Ses teknolojileri kullanıcı deneyimi açısından büyük fayda sağlıyor



Dil öğrenmenin emek ve zaman isteyen kritik bir alan olduğuna değinen Morpa İş Geliştirme Yöneticisi Emre Öğretici, süreci kolaylaştıran yeni nesil teknolojilerin öğrenmeye teşvik noktasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.



Öğretici, "E-öğrenme platformlarımızda güncel teknolojilere yer vererek kullanıcı deneyimine odaklanan uygulamalar sunuyoruz. Yapay zeka ile desteklenen ses teknolojileri, kullanıcı deneyimi açısından büyük fayda sağlıyor. Bu doğrultuda Sestek ile iş birliğimiz uzun süredir devam ediyor. Daha önce Morpa'nın Matematik Asistanı uygulamasında Sestek teknolojilerinden yararlandık. Türkçe dil öğretimine odaklandığımız bu yeni projede de aynı teknolojilerden faydalanıyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA