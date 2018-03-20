Dünyaya Tanıtılacak Derik Zeytininin Üretimine "Bilimsel" Destek

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu Derik zeytininin üretimi için bilimsel destek sağlanacak.

PKK'lı teröristlerce katledilmeden önce kaymakam ve belediye başkan vekili olarak görev yaptığı Derik'te İçişleri Bakanlığınca proje kapsamında zeytinyağı üretim, paketleme ve sabun atölyesi kuran, burada "Derik Kaymakamlığı" ve "Derik Belediyesi" logosunun bulunduğu şişelerdeki zeytinyağlarını ilçeye gelen misafirlere hediye eden Safitürk'ün, zeytinin markalaşarak dünyaya tanıtılmasına yönelik hedefleri hain saldırı ile yarıda kaldı.

Safitürk'ün hayalinin gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan yeni projeler birbiri ardına hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Derik Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Valilik, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), il ve ilçe tarım müdürlüklerince yürütülen entegre kırsal kalkınma projesi ile 2 bin zeytin fidanı dikilerek 10 kapama modern zeytin bahçesi oluşturuldu.

YÖK onay verdi, MYO kuruluyor

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) Derik ilçesinde Zeytin Tarımı ve Teknolojisi Bölümünün de bulunacağı, meslek yüksekokulu (MYO) kurulması teklifi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü.

Kaymakamlık ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Derik Belediyesinin tahsis edeceği binada kurulacak MYO'da başta zeytin olmak üzere tarımsal ürünlerin daha kaliteli ve bilimsel şekilde üretilmesi için çalışmalar yürütülecek, araştırma, uygulama ve analiz yapılması için laboratuvar desteği sunulacak.

Zeytinin bilimsel şartlarda üretilmesi için çalışma yürütülecek

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de her ilçede ihtiyaca yönelik MYO kurulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Verimli bir arazi potansiyeline sahip bölgede etkin tarım, gıda ve çevre uygulamalarının yürütülmesi için donanımlı uzman insanlara gereksinim duyulduğunu dile getiren Ağırakça, üniversitenin temel işlevi olan bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra nitelikli insan gücünü yetiştirerek şehre ekonomik, kültürel ve toplumsal katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu doğrultuda birçok ilçede MYO açıldığını anlatan Ağırakça, zeytin başta olmak üzere farklı tarım uygulamalarının yapıldığı Derik'te de MYO kurulması konusundaki tekliflerinin YÖK tarafından kabul edildiğini söyledi.

Ağırakça, Derik'in yıllardır lezzetli zeytini ile tanındığını belirterek, Zeytin Tarımı ve Teknolojisi Bölümünün yer alacağı Derik MYO'da verilecek eğitimle yetişecek genç nüfus ve yapılacak bilimsel çalışmalarla ortaya çıkacak projelerle tarımda verim ve kalite artışı sağlanacağını aktardı.

Verilen onayın ardından Derik'te MYO kurulması için başlatılan çalışmaların sürdüğüne işaret eden Ağırakça, şöyle konuştu:

"Derik Kaymakamlığı ve yetkililerden bir an önce binanın hazırlanmasını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Binamız hazır olduğunda müdürümüz tayin edilecek ve öğretim üyelerimiz de orada göreve başlayacaklardır. Bu MYO üniversitemizin bünyesine yeni bir renk katacağı gibi zeytinin de daha kaliteli ve bilimsel şekilde üretilmesini de sağlayacaktır. Öğretim üyelerimiz bu yönde gereken çalışmaları yapacaklardır."

Prof. Dr. Ağırakça, Derik zeytininin bölge, ülke ve dünya için önemine değinerek, ürünün dünyaya tanıtılması için üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirme çabası içinde olacaklarını ifade etti.

Derik zeytininin çok önemli ve farklı özelliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Ağırakça, "Derik zeytininin en önemli yanı 60'a yakın çeşide sahip olmasıdır. Yağ oranı itibarıyla dünyada en yağlı zeytin türlerinin burada olduğunu biliyoruz. MYO'da yapılacak çalışmalarla, daha akademik ve ambalajlanmış şekilde tüketiciye ve bütün dünyaya bölgemizin zeytinlerini tanıtmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Derik zeytinini onun adına bütün dünyaya tanıtacağız"

Ağırakça, Safitürk'ü her zaman rahmetle andıklarını dile getirerek, şehidin son röportajını Derik zeytininin markalaşmasıyla ilgili AA'ya verdiğini anımsattı.

"Muhammed Fatih Safitürk'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehadeti mübarek olsun." ifadelerini kullanan Ağırakça, şunları kaydetti:

"Kardeşimizin Derik zeytini ile ilgili çok güzel hayalleri vardı. Fakat teröristler ona bu fırsatı vermediler. İnşallah onun hayalini üniversite olarak gerçekleştirmiş olacağız. Derik zeytinini onun adına bütün dünyaya tanıtacağız. Belki ileride o zeytinlerin ambalajlarında onun ismi ve fotoğrafı olacaktır. Bu şekilde onun da hayalini gerçekleştirmiş oluruz inşallah."

Derik zeytini

Derik'in zeytin çeşitleri arasında "halhalı" ilk sırada yer alıyor, bunun dışında belloti, zıncoki, mavi, guleki bulunuyor. Zeytin alanlarının tamamına yakınında yetiştiriciler kendi imkanları ile sulama yapıyor ve üretimde hiçbir yapay gübre kullanılmıyor.