Dünyaya 'Covid-19 bizde yok' diyen Kuzey Kore'de halka farklı açıklama Kuzey Koreli yetkililer, kamuya açık alanlarda verdikleri konferanslarda, mart ayı sonu itibarıyla ülkede koronavirüs vakalarının tespit edildiğini bildirdi

Kuzey Koreli yetkililer, kamuya açık alanlarda verdikleri konferanslarda, mart ayı sonu itibarıyla ülkede koronavirüs vakalarının tespit edildiğini bildirdi.

RFA'da yer alan habere göre, çeşitli organizasyonlarda ve semt toplantılarında halka hitap eden görevli konuşmacılar, ülkede koronavirüs vakalarının bulunduğunu dile getirdi ancak rakam vermedi. Euronews.com'da Görüntüle