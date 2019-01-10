Dünyanın Zenginler Listesini Değiştirecek Boşanma

Dünyanın en değerli halka açık şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile yazar eşi MacKenzie Bezos'un boşanmasıyla birlikte dünyanın en zenginleri listesi de değişecek.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi MacKenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Ayrılma kararlarını dün Twitter'dan duyuran çift, "Uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. Bezos çifti servet paylaşımı konusunda yorum yapmadı.

Boşanma kararı sonrası çiftin nasıl bir mal varlığı paylaşımı yapacağına çevrildi. 137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Jeff Bezos, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha 93 milyar dolar kişisel servete sahip Microsoft'un kurucusu Bill Gates olacak. MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olması halinde dünyanın en zengin kadını unvanına sahip 45,6 milyar kişisel servete sahip L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers'i geçerek 68,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını haline gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA