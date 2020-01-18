Dünyanın yürüyebilen en kısa insanı 27 yaşında zatürre nedeniyle öldü
Guinness Dünya Rekorları'na göre 67 santimetrelik boyuyla dünyanın yürüyebilen en kısa insanı olan Khagendra Thapa Magar,Nepal'de bir hastanede cuma günü zatürre nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybetti.
18.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:13
Dünyanın yürüyebilen en kısa insanı 27 yaşında hayatını kaybetti.
Guinness Dünya Rekorları'na göre 67 santimetrelik boyuyla dünyanın en kısa insanı olan Khagendra Thapa Magar 27 yaşında Nepal'de bir hastanede öldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com