Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
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Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu

02.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:34
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu

ABD'nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon (32) ve Arjantin'in Buenos Aires kentinde yaşayan Augustina Montefiori (28), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 ay ayrı kalınca Zoom üzerinden sanal ortamda evlendi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon (32) ve Arjantin'in Buenos Aires kentinde yaşayan Augustina Montefiori (28), koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 ay ayrı kalınca Zoom üzerinden sanal ortamda evlendi. Marmon ve Montefiori, sanal ortamda yasal olarak evlenen ilk çift oldu.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon, Arjantinli eşi Montefiori ile 2017'de Colorado eyaletindeki Denver kentinde tanıştı. Çift, 2020'nin Ocak ayında evlenme kararı aldı ancak iki ay sonra koronavirüs salgını ortaya çıktı. Dünya karantinaya girdiği için genç çift birbirlerine kavuşamadı. Mart ayında Arjantin'e taşınma ve Montefiori ile evlenme planı yapan Marmon, koronavirüs nedeniyle Montefiori'nin yanına da gidemedi.

SANAL ORTAMDA İLK YASAL EVLİLİK

Yaklaşık 10 ay boyunca görüşemeyen Marmon ve Montefiori çifti, Utan eyaletinden sanal ortamda evlilik için izin çıkararak, yaklaşık 10 bin kilometre uzaktaki Montefiori ile Zoom üzerinden evlendi. Marmon, "22 Mart'ta Arjantin'e biletim vardı. Ancak 14 Mart'ta tüm sınırlar kapatıldı ve ayrı kaldık" dedi. Uçuş izni almak istediğini belirten Marmon, Montefieri ile yasal olarak bir bağı olmadığı için uçuş izni verilmediğini söyledi. Zoom'da yapılan evlilik seremonisine çiftin yakınları da katıldı.


Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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