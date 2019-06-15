Dünyanın yarısından fazlası 'online'

İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.

Dünyanın yarısından fazlası 'online'

İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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