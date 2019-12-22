Dünyanın uçakları Şırnak semalarında

22.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:25

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine ait uçaklar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe semalarında görüntülendi.

Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine ait uçaklar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe semalarında görülüyor. Yoğun uçak trafiğinin yaşandığı bölge, hemen her gün onlarca uçağı yolcu ediyor. Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren havayolu şirketlerine ait uçakların geçişi, meraklı vatandaşlar tarafından izleniyor.

(Serdar Gükçe/İHA)

Kaynak: İHA