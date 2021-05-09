Dünyanın tüm mazlum anneleri için "You Are The Mother" şarkısını kaleme aldı
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Dünyanın tüm mazlum anneleri için "You Are The Mother" şarkısını kaleme aldı

Dünyanın tüm mazlum anneleri için 'You Are The Mother' şarkısını kaleme aldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.

ABD'li şarkıcı Della Miles'in seslendirdiği şarkı, Anneler Günü'nde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Aranjesini Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği şarkının sözleri ise şöyle:

"Hayat sana bir gül bahçesi sunmadı

Gül sendin

Aydınlatmadı güneş geceni

Sendin güneş ışığı

Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce

Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı

Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce

Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı

Sen annesin titretirsin buzu

Sen annesin tutuşturursun ateşi

Sen annesin titretirsin buzu

Sen annesin tutuşturursun ateşi

Yaşam sana davranmadı hak ettiğin gibi adil

Sen hep hizmet ettin

Allah seni donattı aşk ve şevkatle

Sen tutku oldun

Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce

Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı

Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce

Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı

Sen annesin titretirsin buzu

Sen annesin tutuşturursun ateşi

Sen annesin titretirsin buzu

Sen annesin tutuşturursun ateşi"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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