Dünyanın tüm mazlum anneleri için "You Are The Mother" şarkısını kaleme aldı
Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.
Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.
ABD'li şarkıcı Della Miles'in seslendirdiği şarkı, Anneler Günü'nde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Aranjesini Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği şarkının sözleri ise şöyle:
"Hayat sana bir gül bahçesi sunmadı
Gül sendin
Aydınlatmadı güneş geceni
Sendin güneş ışığı
Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce
Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı
Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce
Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı
Sen annesin titretirsin buzu
Sen annesin tutuşturursun ateşi
Sen annesin titretirsin buzu
Sen annesin tutuşturursun ateşi
Yaşam sana davranmadı hak ettiğin gibi adil
Sen hep hizmet ettin
Allah seni donattı aşk ve şevkatle
Sen tutku oldun
Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce
Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı
Sağanak karanlık yağdı her yere günlerce
Felaketler gözlerinden hiçbir şeyi alamadı
Sen annesin titretirsin buzu
Sen annesin tutuşturursun ateşi
Sen annesin titretirsin buzu
Sen annesin tutuşturursun ateşi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı