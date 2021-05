Dünyanın tüm mazlum anneleri için "You Are The Mother" şarkısını kaleme aldı

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, başta şehit ve Diyarbakır anneleri olmak üzere dünyanın tüm mazlum annelerine odaklanan "You Are The Mother" (Sen Annesin) adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.