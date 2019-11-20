20.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:14

Dünyanın tek doğal gökdeleni turistlerin akınına uğruyor

Kapadokya'da dünyanın tek doğal gökdeleni bulunuyor

Ortahisar Kalesini 10 ayda 48 bin 300 turist ziyaret etti

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliğine sahip olan Ortahisar kalesini yılın ilk 10 ayında 48 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan ve dünyanın tek en büyük doğal gökdeleni konumunda bulunan Ortahisar kalesini yılın ilk 10 ayında 48 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Giriş katından zirvesine kadar olan uzunluğu 56 metre olan Ortahisar Kalesi turistlerin büyük ilgisini çekerken Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesine gelip de Ortahisar kalesine çıkmayan çok şey kaybeder dedi. Ateş, "Kasabamızda bulunan ve adını kasabamızdan alan Ortahisar kalemizi yılın ilk 10 ayında 48 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yılsonu itibarıyla ziyaretçi sayısının 60 bin olacağını umut ediyoruz. Kasabamıza gelen tüm misafirlerimizi kalemize tırmanmaları için bekliyoruz. Ortahisar Kalesi dünyanın en büyük doğal gökdeleni olma özelliğini taşıyor. Çünkü giriş katından zirvesine kadar 56 metre bir uzunluğa sahip. Dünyada böyle başka bir yapı bulunmuyor. Ortahisar tam bir turizm kasabası olması özelliği ile Kapadokya bölgesine gelen 3 milyonun üzerinde ki turisti kasabamızı da ziyaret etmelerini istiyoruz ve bunun için de gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bölgemize gelip de dünyanın en büyük doğal gökdeleni olma özelliğine sahip Ortahisar kalesine çıkmayan çok şey kaybeder diye düşünüyoruz. Yerli ve yabancı tüm turistleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA