Dünyanın tek doğal gökdeleni dezenfekte edildi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı alınan tedbirler karşısında dezenfekte edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı alınan tedbirler karşısında dezenfekte edildi.



Tüm Türkiye'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler çerçevesinde yapılan dezenfekte çalışmaları kapsamında turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Ortahisar Kalesi, Ortahisar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ortahisar Kalesi dezenfekte çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada, "Tüm ülkemizde olduğu gibi kasabamızda korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarımız başladı. Yoğun ve etkin bir şekilde devam ediyoruz. Kasabamızda bulunan okullar, kamu daireleri, camiler, toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi. Bölgemiz ve kasabamız turistik bir bölge olduğu için burada yoğun ziyaret alan dünyanın tek doğal gökdeleni konumundaki Ortahisar Kalesi ve Kızılçukur vadisinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ortahisar Kalesi'nde turistlerin ziyaret ettiği belli bölümdeki odalar ve kaleye tırmanmadaki korkuluklar, zincirler, tutulacak yerler tamamen dezenfekte ediliyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA