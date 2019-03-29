CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Mitinginde Konuşuyor

Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak

Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak

Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et