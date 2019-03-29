Dünyanın tek blok mermer fuarı beşinci kez kapılarını açacak
Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
29 Mart 2019 Cuma 11:52
Düzenlendiği ilk yıla göre beş kat büyüyen ve sektörün konusunda tek ihtisas fuarı olarak dikkat çeken Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 23-26 Ekim 2019 tarihleri arasında beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.