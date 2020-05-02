Dünyanın tartıştığı en yüksek 5G baz istasyonu Everest Dağı'nda

Dünyada tartışma yaratan 5G mobil teknolojisi, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'na kuruldu.

Dünyada tartışma yaratan 5G mobil teknolojisi, dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı'na kuruldu. Çin Mobil Hong Kong (CMHK) ve Huawei şirketleri, 5G baz istasyonunu dağın 6 bin 500 metresine inşa ettiği anları dünyayla paylaştı.

Koronavirüs salgınıyla gündeme gelen ve insan bağışıklığını baskıladığı için virüse karşı insanları savunmasız bıraktığı ileri sürülen 5G mobil ağ teknolojisinde önemli bir adım atıldı. Çin Nepal sınırı üzerindeki Himalayalarda bulunan ve dünyanın en yüksek dağı olan 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı'na, 5G baz istasyonu kuruldu.

EKİPMANLAR TİBET SIĞIRLARI ÜSTÜNDE TAŞINDI

5G baz istasyonu ekipmanları, teknolojik olmayan bir şekilde Tibet sığırlarıyla dağın tepesine taşındı. CMHK tarafından yapılan açıklamada "Dağcıların artık ailelerine ve yakınlarına, dağın tepesinden canlı yayın yapmaları mümkün olacak" denildi. Huawei ise baz istasyonunun dağın tepesi gibi zorlu hava şartları için özellikle tasarlandığını belirtti.

5G MOBİL TEKNOLOJİSİ NEDİR?

5G teknolojisi, mobil ağ servislerinin kullandığı enerji maliyetlerini %90 azaltıyor. 4G'ye göre 20 kat daha hızlı bağlantı sağlayan 5G teknolojisinde herhangi bir videoya dokunulduğu anda gösterim kesintisiz gecikmesiz mümkün olacak.

KORONAVİRÜS İLE 5G ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ KURULDU?

Dünyanın birçok yerinde temelsiz bir iddia ile koronavirüsün 5G dalgalarıyla yayıldığı iddiaları gündeme geldi. Komplo teorisyenleri tarafından ortaya atılan bu iddia sonrası, Birmingham ve Merseyside kentlerinde baz istasyonları yakıldı. Bilim insanları ise bu iddiaların 'tam bir saçmalık' olduğunu belirtirken, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Direktörü Stephen Powis de komplo teorilerini "en kötü sahte haber türü" olarak yorumladı.

Kaynak: DHA