Dünyanın takip ettiği Erbakan Malkoç, "Ahırdan bozma" dediği ilkokulunu paylaştı

Dünyanın önemli iş adamlarına, sporculara ve ünlü sanatçılara otomobil, helikopter, yat tasarlayan DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. "Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımcısı" ödülünün sahibi olan Malkoç, memleketi Ardahan'a gitti ve doğup büyüdüğü köyü gezdi.

"AHIRDAN BOZMA BİR YERDE OKUDUM"

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Malkoç, daha sonra ilkokulu okuduğu binaya gitti. Okulunu videoya çeken Malkoç, "Arkadaşlar çok duygusalım şu an, okuduğum okula geldim. Size de göstermek istiyorum. Hep anlatıyorum ya işte, ahırdan bozma bir yer burası. Benim okulum burasıydı. İşte, buralarda okudum. Bu köyden çıkan bir isimim ben." ifadelerini kullandı.

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BAŞARISININ SIRRINI 3 MADDEDE ÖZETLEMİŞTİ

Malkoç geçtiğimiz aylarda Haberler.com YouTube kanalına konuk olmuş ve girişimcilik konusunda gençlere tavsiyeler vermişti. Malkoç, "Başarının birinci sırrı sürdürülebilirlik. İkinci sırrı arzı talebe çevirebilmek. Üçüncüsü ise yaptığınız işi iyi değil daha iyi yapabilmek. Eğer bunları başarabiliyorsanız işte o zaman mesafeler önünüzde kısalıyor. Yarım asla tam olamaz. Biz başladığımız günden bu yana hep tamlayarak devam ettik. Biz DizaynVip olarak üç şeyi farklı yapıyoruz. Birincisi zamandan ve mekandan bağımsız tasarımlar, ikincisi dünyadaki en iyi teknolojinin üstündeki bir teknoloji ile ürünümüzü birleştiriyoruz. Üçüncüsü ise imalat kalitesi dünya otomobillerinin çok üstünde olacak bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz" demişti.

Haberler.com - Güncel