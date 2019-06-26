Dünyanın sonuna yolculuk

Archer Helmsley büyük bir maceraya atılmak için can atar. Fakat evinden bile çıkamazken maceraya nasıl atılabilir ki? Archer, ünlü birer kâşif olan büyükannesiyle büyükbabasının türlü gariplikler ve hazinelerle dolu evinde büyümüştür. Kendisi de onlar gibi büyük maceralara atılacağı günü sabırsızlıkla bekler. Fakat büyükannesiyle büyükbabasının bir buzdağında kaybolduklarının haberini alınca, Archer'ın annesi aşırı korumacı davranır ve oğlunun evden çıkmasına bile zar zor izin verir.

Neyse ki Archer'ın Adélaide Belmont ve Oliver Glub gibi arkadaşları vardır. Hep birlikte, Archer'ın büyükannesiyle büyükbabasını kurtarmak için bir plan yaparlar. Görünüşte iyi bir plandır bu... Fakat hiçbir şey umdukları gibi gitmez.

Kaynak: Bültenler