Dünyanın sandalyesini üretti şimdi Avrupa sahnesine çıkıyor

İSTANBUL (İHA) - Yüzlerce sandalye tasarımıyla dünya markası olan Bursalı firma, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022'de boy gösterecek.

Bursa'da dünya markası olmayı başaran Dawood, 800'den fazla katılımcı ve 3 binden fazla markanın yer alacağı Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022'de ziyaretçilerini ağırlayacak. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Yılmaz, " İstanbul'da 25-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda 10 numaralı salonda 1005/A nolu stantta yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi ağırlayacağız.

Türkiye ekonomisine katkılarını her yıl artıran ve 2021'de 4,28 milyar dolar ihracat gerçekleştiren mobilya sektörü, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olacak IIFF 2022'de, 6 milyar dolarlık mobilya ihracat hedefi için 2022'ye büyük bir başlangıç yapacak. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğinde düzenlenecek IIFF 2022 ile dünya mobilya sektörü, rotasını Türkiye'ye çevirecek. Türkiye mobilya sektörünün 36 bin üreticisi en son ürün, tasarım ve modellerini sergileyecek" dedi.

Avrupa'nın en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl'de yaklaşın 4 bin metrekare kapalı alanda üretim serüvenin devam eden Dawood çeyrek asırda ürettiği on binlerce sandalye ile milyonlarca kişinin hayatında yer edindiğini belirten Yılmaz, "Eşsiz formlar ortaya çıkarmak için kalite ve güven ilkelerimizden asla vazgeçmiyoruz. Güçlü üretim tekniklerimiz ve detaylı işçilik ile özenle ürettiğimiz tüm sandalye tasarımlarımızla sektörde farkımızı ortaya koyuyoruz. Dawood olarak hayal etmenin en modern ve orijinal halini sizlere sunuyoruz. 25 yıllık tecrübemizle, ahşaba şık formlar kazandırıyoruz. Kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü tasarım kabiliyetlerimizi sandalye üretiminde kullanarak tasarım anlayışını üst segmentlere taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürün çeşitliliğinden bahseden Aytekin Yılmaz, "Üretim hacmimizin çok büyük bir bölümünü özenle tasarlayıp ürettiğimiz sandalyeler oluşturuyor. Türkiye'nin önde gelen birçok mobilya firması ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Önemli markaların yemek odası takımlarına özel sandalyeler imal ediyoruz. Bunun yanı sıra sandalye, masa, berjer, bench, özel ölçü koltuklar tasarlayıp üretiyoruz. Özel ölçü ve konsept tasarımlar üzerinde çalışabiliyoruz. Hizmet alanımızın sınırı yok. Kafe, restoran, otel, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, okullar kısacası tüm alanlarına uygun tasarımlarımızla hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)