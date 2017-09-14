Dünyanın Nabzı Gaziantep'te Atacak

Dünyanın 187 ülkesine ihracat gerçekleştiren Gaziantep, TİM, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ve GAİB iş birliğiyle düzenlenen ve kent tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan "Büyükelçiler Buluşmasına" ev sahipliği yapacak.



15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan büyükelçiler buluşması Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yaptığı değerlendirmede "Gaziantep'in sadece sanayi ve ihracat alanında değil, aynı zamanda gastronomi, kültür, inanç ve kongre turizmiyle de dünyaya açılması anlamında büyük önem taşıyor. Gastronomi turizmine de büyük destek olacak bu organizasyonun kente önemli katma değer sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde büyükelçiler Gaziantep'te ağırlanacak. En fazla ihracat yapan iler sıralamasında beşinci sıradaki yerini koruyan ve dünyanın 187 ülkesine ihracat gerçekleştiren Gaziantep TİM ve GAİB iş birliğiyle koordine edilen Büyükelçiler buluşmasında Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Dünyanın bir çok ülkesinin büyükelçisi ve temsilcilerinin katılacağı buluşmanın üç gün süreceğini ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz büyükelçiler buluşmasının Gaziantep'in tanıtımı içinde büyük önem taşıdığını sadece sanayi ve ihracatın değil aynı zamanda kent kültür kimliğinin de dünyaya açılacağını ifade ederek, "Türkiye İhracatçı Meclisimiz tarafından geleneksel hale getirilen büyükelçi buluşmalarının dördüncüsü 15-17 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştiriliyor. 187 ülke ile ticari ilişki içerisinde olan ve en fazla ihracat yapan beşinci il konumundaki Gaziantep'in üç gün boyunca bir çok konudaki özelikleri büyükelçilerde anlatılacak, düzenlenecek olan gezi ve inceleme gezilerinde de kentimizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelikler gözler önüne serilecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin tarafından sürdürülen "Şimdi Gaziantep'e Gelme Zamanı" davetine de bir icabet niteliği taşıyan bu organizasyonda sanayici ve iş adamlarımız da büyükelçilerle değişik platformlarda bir araya getirilerek kentimizin ekonomisine katkıların arttırılması, bu organizasyon sonucunda Gaziantep'e her anlamda önemli bir katma değer sağlanması da hedefleniyor. Tim Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'ye böyle büyük bir organizasyonu Gaziantep'te bizlerle birlikte gerçekleştirdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



"Gaziantep her zaman en iyisini hak ediyor"



Gaziantep'in bir dünya kenti olduğunu ve 187 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Büyükelçiler buluşmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve GAİB bünyesindeki dört ayrı birlik başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyon süresince büyükelçilere refakat edeceğini belirterek "Gaziantep sahip olduğu değerlerle sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da önde gelen kentlerinden birisi. En iyiyi üretmek ve dünya pazarlarında aktif oyuncu rolü oynamayı başaran Gaziantep'in sahip olduğu tarihi ve turistik dokunun da büyükelçiler vasıtasıyla dünyaya tanıtılması elbette büyük önem taşıyor. Diğer taraftan gastronomi turizminin gelişmesi ve Gaziantep'in bu yolla da önemli katkılar alabilmesinde büyükelçiler buluşması önemli rol oynayacak. TİM ve GAİB işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bu buluşmayla ilgili gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup Gaziantep Valimiz Ali Yerli Kaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in de büyük desteklerini görmekteyiz. Şahsım ve üyelerimiz adına Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. GAİB bünyesindeki dört birliğimiz başkan ve üyeleriyle bu organizasyon süresince büyükelçilerimize eşlik ederek organizasyonun başarıyla sonuçlanması için büyük çaba gösterecekti. Büyükelçiler buluşmasının kentimize önemli katma değerler sağlamasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP