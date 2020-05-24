Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik
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Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik

Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik Hititlerin başkenti Çorum'da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Ana caddeler ve parklar kuşlara ev sahipliği yapıyor Çorum'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte şehir sessizliğe büründü.

24.05.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:28

Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik

Hititlerin başkenti Çorum'da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Ana caddeler ve parklar kuşlara ev sahipliği yapıyor

ÇORUM - Çorum'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte şehir sessizliğe büründü.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler'e başkenlik yapan Çorum'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ramazan Bayramı sakin bir şekilde başladı. Görevli araçlar hariç trafikte hiçbir araç bulunmazken park ve bahçeler sessizliğe büründü. Geçtiğimiz yıllarda hem Arefe ve hemde bayram günleri adeta insan selinin olduğu ana caddeleri kuşlar sahiplenerek ev sahipliği yapıyor. Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.

Dünyanın merkezinde tarihi sessizlik

Kaynak: İHA

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