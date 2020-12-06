Dünyanın merkezinde sessizlik hakim
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Dünyanın merkezinde sessizlik hakim

06.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:41

Dünyanın merkezinde sessizlik hakim Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dünyanın merkezinde sessizlik hakim

ÇORUM - Korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dünyanın merkezi olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hititler'e başkentlik yapan Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ve araçlar hariç trafikte hiçbir araç bulunmazken, park ve bahçeler de sessizliğe büründü. Kent merkezinde önceden kalabalık olan Gazi ve İnönü caddeleri ıssız kalırken ana arterlerde sadece kuşlar ve sokak hayvanları görüldü.

Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.

Dünyanın merkezinde sessizlik hakim
Dünyanın merkezinde sessizlik hakim
Dünyanın merkezinde sessizlik hakim
Dünyanın merkezinde sessizlik hakim
Dünyanın merkezinde sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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