Dünyanın Matematik Starları Türkiye'den...

Rusya'dan Bulgaristan'a, Fransa'dan Azerbeycan'a binlerce matematik dehasının katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri 50'yi aşkın derece ve madalya ile döndü

Her yıl Bulgaristan'da düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden matematik dehalarının yarıştığı Mathematics Without Borders (Sınır Tanımayan Matematik) Yarışması'na Türkiye damga vurdu. Bu yıl 5.si düzenlenen Uluslararası Sınır Tanımayan Matematik Yarışması'na katılan İzmir SEV Ortaokulu, Türkiye'ye 50'yi aşkın derece ve madalya kazandırdı.

Tüm dünyadan okulların katılımı ile düzenlenen Mathematics Without Borders, bu yıl da Rusya'dan Bulgaristan'a, Fransa'dan Azerbeycan'a 20 ülkeden 15 bine yakın matematik dehasını buluşturdu. 2002 yılından bu yana yarışmaya katılan İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri, bu yıl da ortaokulun her seviyesinden yarıştıkları sonbahar, kış ve ilkbahar turnuvalarında başarı göstererek, Bulgaristan'da düzenlenen final yarışmasına katılmaya hak kazandılar.

MATEMATİK STARLARI

Dört kıtadan matematik dehasının katıldığı Mathematics Without Borders Yarışması'nın finalinde Türkiye'yi temsil eden İzmir SEV öğrencileri, 50'yi aşkın derece ve madalya ile dönerek ülkemizin gururu oldular.

Mathematics Without Borders Yarışması'nın Bulgaristan'da gerçekleşen final turnuvasında İzmir SEV Ortaokulu öğrencileri Arel Ulukuş, Duygu Erbayraktar ve Mina Yorgancılar altın madalya, Alya Erkut, Cem Batu Ören ve Fadıl Erbayraktar gümüş madalya, Nehir Üretmen ise bronz madalya aldı. Takım yarışması kategorisinde Türkiye adına İzmir SEV 8. Sınıf öğrencisi Cem Batu Ören'in Malta'yı temsil eden öğrenciler ile eşleştiği takımı bronz madalya kazandı. Bu başarılara ek olarak İzmir SEV 7. Sınıf öğrencisi Duygu Erbayraktar MWB Türkiye Birincisi ve Math Star (Matematik Starı) olurken, 8. Sınıf öğrencisi Cem Batu Ören de Math Star seçildi. İzmir SEV Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca katıldıkları uluslararası yarışmada kazandıkları derece ve madalya sayısı 50'yi geçti.