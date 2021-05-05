Dünyanın Kovid-19'a karşı en fazla aşılanan ülkesi tedbirleri artırdı
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Dünyanın Kovid-19'a karşı en fazla aşılanan ülkesi tedbirleri artırdı

Dünyanın Kovid-19'a karşı en fazla aşılanan ülkesi tedbirleri artırdı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Dünyada nüfusa oranla en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı Seyşeller, vakalardaki artışı önlemek için yeniden sıkı tedbirlere döndü.

Dünyada nüfusa oranla en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı Seyşeller, vakalardaki artışı önlemek için yeniden sıkı tedbirlere döndü.

Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülkede birinci derecede acil işler dışında çalışan herkesin evinden çalışması ve saat 23.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

Ülkedeki tüm eğitim kurumları 3 haftalığına kapanırken, tüm spor faaliyetleri ve etkinlikler de yasaklandı.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günü toplam 497 vakanın görüldüğü ülkede artışın önüne geçilmesi için bu önlemlerin alındığı belirtildi.

Ülkede vurulan aşıların çoğunluğunu AstraZeneca ve Çin'in ürettiği Sinopharm aşıları oluşturuyor.

En fazla doz aşı yapılan ülke

Yaklaşık 97 bin nüfusun yüzde 85'inin çift doz aşılandığı ülkede aktif vaka sayısı 1068.

Seyşeller, nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke durumda. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.

Bu ülkeyi 120,93 doz ile İsrail, 107,85 ile BAE, 88,22 ile San Marino, 77,68 ile Şili, 77,44 ile Malta, 75,42 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,79 ile ABD, 73,78 ile İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,76 ile Katar, 53,78 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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