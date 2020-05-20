Dünyanın korona virüs imtihanı sürüyor Korona virüs dünya genelinde beş milyondan fazla kişiye bulaştı.

Korona virüs dünya genelinde beş milyondan fazla kişiye bulaştı. Rakamlar her geçen gün artıyor. Dünya halen salgınla mücadele ediyor. Dünya Kovid-19 salgınıyla mücadele ediyor. Yeni tip korona virüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 700 binin üzerinde, vaka sayısı 5 milyon sınırında. Hayatını kaybedenlerin sayısıysa 300 bini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 90 bini aştı.

Amerika'da salgından en çok etkilenen eyalet New York, onu New Jersey takip ediyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre bi günde 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı32 bini geçti.

İtalya Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, 9 Mart'tan bu yana koronaya bağlı can kayıpları ilk kez önceki gün 100'ün altına düşmüştü.

Çin'in Wuhan kentinde hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle, Japon hava yolu şirketi Wuhan-Tokyo seferlerine yeniden başladı.

Uçuşlar tarifesiz kargo uçuşlarının gerekli olması halinde ilerleyen günlerde de devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA