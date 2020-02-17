Dünyanın konuştuğu Sıla'ya, muhteşem karşılama

17.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:19

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'daki kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki bir çocuğu tutarak hayatını kurtaran Sıla Kara, sporcusu olduğu kulübe girişte alkışlarla karşılandı. Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, Sıla Kara'yı bedenleri ile yaptıkları kalbin içine alarak hep bir ağızdan, "Seninle gurur duyuyoruz" diye bağırdı.

15 DAKİKA HAVADA TUTTU

Kaynak: DHA