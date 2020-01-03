DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYDA 2 KABİN MEMURUNUN İFADESİ ALINDI

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da başlatılan operasyonla ilgili uçuşta bulunan iki kabin memurunun da ifadesinin alındığı öğrenildi.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu öğrenildi. Göz altına alınan 4 pilottan birinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği kaydedildidi.Polisin, 30 Aralık'ta Lübnan'a giden TC-RZA uçağında görevli iki kabin memurunun da ifadesine başvurduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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-Adliyeye sevkler

Kaynak: DHA