DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)
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DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.

03.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:34
DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

İstanbul DHA/ İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan 'ın eski 'su Carlos Ghosn'un 'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlananlar Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Görüntü Dökümü:

-------Şüphelilerin polis merkezinden çıkışları)-Şüphelilerin adliyeye girişleri

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Kaynak: DHA
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