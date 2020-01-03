DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYEDE (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.
03.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:34
İstanbul DHA/ İSTANBUL, DHA - JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlananlar Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
Görüntü Dökümü:-------Şüphelilerin polis merkezinden çıkışları)-Şüphelilerin adliyeye girişleri
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Kaynak: DHA