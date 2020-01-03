DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ
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DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.

03.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:58
DÜNYANIN KONUŞTUĞU KAÇIŞLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan 'ın eski 'su Carlos Ghosn'un 'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevkedildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler  Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.

Görüntü Dökümü: ------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

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Kaynak: DHA
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