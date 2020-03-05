Dünyanın konuştuğu göçmen kız ailesine kavuştu
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Dünyanın konuştuğu göçmen kız ailesine kavuştu

Yunanistan'a geçtikten sonra ailesinden koparılarak Türkiye'ye gönderilen ve günlerdir Meriç Nehri boyunca ailesini arayan İran uyruklu 12 yaşındaki Menice Arapzade, gözyaşlarıyla ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

05.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:42
Dünyanın konuştuğu göçmen kız ailesine kavuştu

'a geçtikten sonra ailesinden koparılarak 'ye gönderilen ve günlerdir Meriç Nehri boyunca ailesini arayan uyruklu 12 yaşındaki Menice Arapzade, gözyaşlarıyla ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.


Avrupa'ya gitmek isteyenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Konya'dan 'ye geçen İran uyruklu alçı ustası Said Arapzade, eşi ve 4 çocuğu, çeşitli yollarla Yunanistan'a geçmeyi başardı.


Ancak Yunanistan askerleri tarafından yakalanan Arapzade ailesi başka bir yere, 12 yaşındaki Menice ise başka bir yere getirildi. Ailesinden koparılan Menice daha sonra bir grup göçmenle Yunan askerleri tarafından Türkiye'ye gönderildi.


Menice'nin gözyaşlarıyla gazetecilere yaptığı açıklamada ailesine kavuşmak istediğini söylemesinin ardından devreye giren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Menice'nin, kendisinden 2 gün sonra Türkiye'ye gönderilen ailesine ulaşarak buluşmalarını sağladı.


Babası Said Arapzade'ye kavuştuğunda gözyaşlarına hakim olamayan Menice'nin duygu dolu sözleri yürek burktu.


Menice daha sonra babasıyla birlikte Edirne'den ayrıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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