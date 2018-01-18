Dünyanın Konuştuğu Filistinli Cuneydi Türkiye'de

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi el Cuneydi'yi kabul etti. Bakan Kaya, "Filistin'in bugün ayakta durabilmesinin Fevzi gibi kardeşlerimizin sayesinde olduğunu biz biliyoruz" dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda çok sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alınan ve bu kareyle sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi el Cuneydi, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cuneydi'yi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da makamında kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Kaya, Cuneydi'nin haksız şekilde İsrail askerleri tarafında gözaltına alındığını belirterek, "Kendisi Filistin davasının sembol isimlerinden oldu. 16 yaşındaki bir çocuğun İsrail askerleri tarafından fotoğrafa baktığımızda sayısının kaç olduğunu dahi sayamadığımız ağır bir şekilde, haksız bir şekilde alıkonulmasının resmi, Filistin'in direnişinin sembolü haline geldi. Fevzi kardeşimi cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Fevzi, haklıydı ve orada hiçbir suçu yoktu. Suçsuz bir şekilde alıkonulmuş oldu" dedi.

Filistinli kadınların Filistin davasının taşıyıcıları olduğunu söyleyen Kaya, "İşgalci konumundaki İsrailli askerlere karşı Filistinli kadınların vakur duruşunu burudan takdirle izliyoruz. Filistinli kadınlar, Fevzi gibi yüreği iman dolu evlatlar yetiştiriyor. Filistin'in bugün ayakta durabilmesinin Fevzi gibi kardeşlerimizin sayesinde olduğunu biz biliyoruz. Buradan tüm Filistinli kadınlara da selamlarımı, sevgilerimi yollamak istiyorum" diye konuştu.

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki Ahed et-Temim'in bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini de ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Ahed et-Temimi kardeşimiz 16 yaşında yine genç bir kız. Çocukluğundan itibaren Filistin'in direnişinin korkusuzca en ön safında yer aldı. Ahed et-Temimi de hala haksız bir şekilde gözaltında tutuluyor. En kısa sürede Ahed et-Temimi kardeşimizin de özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Bu insanlar çocuk. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Çocukların özgürlüğüne sınır koyan bir İsrail Devleti var. Çocuklara orantısız şekilde haksız güç uygulayan bir İsrail Devleti var. Ahed et-Temimi ve Fevzi'nin suçu neydi. Tüm dünyanın, aslında kadın örgütlerinin özellikle Ahed et-Temimi'nin haksız bir şekilde gözaltında tutulmasıyla ilgili seslerini yükseltmeleri gerektiğine inanıyorum. Ahed et-Temimi okula gitmesi gereken Filistinli genç bir kız. Onun da en kısa zamanda serbest bırakılarak okuluna geri dönmesini temenni ediyoruz."

Türkiye olarak Filistin davasının yanında olduğunu söyleyen Kaya, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız sürekli dünya 5'ten büyüktür diyordu. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilanın ardından Kudüs konusunda Cumhurbaşkanımızın çağrısına dünya kulak verdi. 128 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını ilan etti. Böyle haksız bir dayatmanın kabul edilemez olduğunu aslında ilan etmiş oldular. Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti" dedi.

Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Fevzi el Cuneydi ise, "Sizinle görüştüğüm ve burada olduğum için çok mutluyum. Bu davada sizinle birlikteyiz. Filistin davası sadece bizim değil aynı zamanda sizin davanızdır. Filistin'in yanında yer aldığınız için Türkiye ve halkına teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Fotoğraf karesine kimin korkak olduğunu en iyi şekilde yansıdığını ifade eden Cuneydi, şunları kaydetti:

"O fotoğraf karesine bakıldığında kimin korkak olduğunu herkes gibi bende gördüm. Korkak olan işgalci İsrail askerleridir. Bunu ispat eden de fotoğraftır. İşgalci İsrail askerleri haksız bir şekilde bize saldırıyor, ailelerimize saldırıyor. Bu zulmü tüm dünyaya göstermemiz lazım. İşgalci İsrail sadece topraklarımızı çalmadı aynı zamanda haklarımızı çaldı. Filistin'in ebedi başkentine ailelerimiz ile birlikte gidemiyoruz. Orada namazımızı kılamıyoruz. İbadetlerimizi özgürce Mescid-i Aksa'da namazımızı kılamıyoruz. Bu haksızlığı bütün dünyaya göstermemiz lazımdır. Diğer şehirlerimize de gidemiyoruz. Oralarda vatanımız toprağımızdır."

İsrail hapishanelerinde Filistinli vatandaşların kötü muamele gördüğünü, bunu uluslararası platformların görmediğini aktaran Cuneydi, "İsrailliler hapishanelerinde çok kötü muamele ediyor. Bende 22 gün kaldım. Bu sürede davranışlarını gördüm. Hukuklarının olmasına rağmen kötü muamele ediyorlar. Uluslararası platformlar bunları görmüyor" dedi.

Filistin'de okula gitmenin zorluğunu anlatan Cuneydi, şunları kaydetti:

"Batı Şeria'da bulunan okullarımıza gidemiyoruz. İsrail askerleri Batı Şeria'da birçok noktada kontrol noktaları kurdu. Sabahları okula giderken çok zorlanıyoruz. İsrail askerleri bizleri durduruyor ve kontrol ediyor. Bizleri korkutmaya çalışıyor. Bizim çantalarımızı açıyorlar. Biz korkmuyoruz. Hiçbir zaman da korkmayacağız. Haklı olan biziz ve Filistin'de yaşayan bütün Müslümanlardır." - ANKARA