Dünyanın Kemanları Festivali" Başladı

Keman virtüözleri, müzisyenler ve keman yapım ustalarının katıldığı "Dünyanın Kemanları" festivalinde ilk etkinlik, Serhan Bali ve Cihat Aşkın idaresinde gerçekleşen söyleşiyle başladı.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) festivalin açılış konferansında konuşan keman virtüözü Cihat Aşkın, Türkiye'nin, dünyanın en zengin coğrafyası olduğunu belirterek, kültürel zenginliğini ve ürünlerini dünya ile buluşturmak istediğini söyledi.



Aşkın, konser verdiği ilk zamanlardan itibaren, dünyanın değişik kültürlerine ilgi duyduğunu aktararak, "Değişik kültürlerin halk müziğini, sanat müziğini ve sıra dışı kültürel ürünlerini yakından inceledim ve ilgi duydum. Her milletin, ülkenin ve coğrafyanın kendine ait kültürü olduğunu gördüm. Keman, o kadar güzel bir enstrüman ki onu kutusuna koyup, her yere taşıyabiliyorsunuz ve böylece dünyanın her ülkesine kendi kültürümüzü götürebiliyorsunuz, oradan da bir şeyler alabiliyorsunuz." dedi.



Kemanın önemine dikkati çeken Aşkın, şöyle devam etti:



"Keman aynı zamanda kültürler arası bir köprü vazifesi görüyor. Dünyanın Kemanları Festivali'nin de İstanbul'da yapılması bence çok anlamlı çünkü İstanbul'da Doğu ve Batı'nın tam ortasında birleştiği yer olarak, dünyada bir köprü vazifesi görüyor. Kafamda, 'O zaman niçin biz bu köprüyü farklı anlamlarda da kullanmayalım?' diye bir fikir oluştu. Dünya sanatçılarını, İstanbul'da ve CRR'nin bu güzel salonunda birleştiriyor ve buluşturuyoruz. Doğu, Batı, Kuzey ve Güney demeden, her kültürün farklı ürünlerini 3 gün festivalimiz esnasında takdim ediyoruz. Klasik müzik ve kendi müziğimiz dışında farklı ülkelerin müziklerini ve sanatçılarını, caz müziğini, çingene müziğini veya Arap müziği olarak Orta Doğu müziği gibi çok değişik coğrafyaların müziklerini keman üzerinde ifade etmek çok farklı bir duygu."



CRR'nin festivale ev sahipliği yapması açısından en önemli merkez olduğunu dile getiren Aşkın, "İstanbul'da bu gibi etkinlikler için bir tek konser salonu var ve bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz diye düşünüyorum. İBB'nin yıllardır süren bu kültür hizmeti bence çok önemli. Bu bağlamda bu akşam konserlerimiz gerçekleşecek ve üç gün boyunca devam edecek." diye konuştu.



"CAKA, tüm ülkede ülkeye yayılmıştır"



Piyanist Orçun Orçunsel de kemanla arasının çok iyi olduğunu dile getirerek, "Çok büyük ve heyecan dolu bir konser gerçekleştireceğiz. Ben assolistlerimizden daha çok heyecanlıyım çünkü konserin enerjisini, bunca yıllık konser hayatımda hiçbir zaman yaşamadım. Kendi imkanlarımızla, sanatçı büyüklerimizin desteğiyle bu günlere getirebildiğimiz genç çocuklarımız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Cihat Aşkın ile 2003 yılından itibaren çalışmaya başlayan keman sanatçısı Ozan Sari ise Aşkın'ın ilk öğrencilerden biri olduğunu aktararak, "2000 yılında, 10 yaşındayken konservatuvara başladım. Cihat Hocam düzenli olarak Bursa'ya geliyordu ve bizimle çalışmaya başladı." dedi.



Sari, Aşkın'ın başlattığı "Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları"nın (CAKA) da önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Küçük Arkadaşlar projesinde hocalık yapıyorum. Bu akşam burada gördüğünüz üç güzel hanımefendinin temsil ettiği bu büyük sistem CAKA, tüm ülkeye yayılmış, tüm konservatuvarlara müzik eğitimi veren kurumlara yayılmıştır. Bu işi meslek veya profesyonel olarak yapan insanların değil, bu işe dinleyici olarak bile ucundan, kıyısından dokunan insanlar olarak tesir etmiş ve bir sisteme dönüşmüştür. Bu festival ise sistem içerisinde yer alan öğrencilerin, orkestranın, solistlerin ve araştırmacıların hepsinin birlikte yer alacağı bir etkinlik olacak. Umarım yıllarca devam eder, biz de yıllarca bu güzel etkinlikle bir arada oluruz."



Ayrıca söyleşiye katılan keman virtüözü Francesca Dego, piyanist Francesca Leonardi, küçük sanatçılar Elfida Su Turan (15), Ilgın Top (17) ve Bade Daştan (10) ise festivale katıldıkları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, Cihat Aşkın'a teşekkür etti.



Daha sonra CAKA bünyesinde, önemli başarılara imza atan Elfida Su Turan, Ilgın Top ve Bade Daştan ile genç neslin başarılı orkestra şefi, besteci ve piyanistlerinden Orçun Orçunsel sahne aldı.



Festivalin ilk günü, birbirinden farklı kültürlere sahip keman ustalarının bir araya geldiği, "3 Kemanın Hikayesi" konseri ile sona erdi.



"Dünyanın Kemanları Festivali"



"Dünyanın Kemanları Festivali"nin ikinci gününde, uluslararası sahnelerin en çok aranan genç virtüözlerinden Francesca Dego ve Francesca Leonardi, Kiev Virtuosi Oda Orkestrası'yla ilk kez İstanbul'da sahne alacak.



Programın son gününde, "Türk Keman Sanatında Bir Efsane Nubar Tekyay" başlıklı söyleşinin yanı sıra Cihat Aşkın, Parisa Arsalani ve Behrang Hasani'nin katılacağı bir söyleşi programı daha yapılacak.



Festival, "Orta Doğu'nun Kadim Geleneği" konseriyle, 17 Kasım'da sona erecek.