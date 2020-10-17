'Dünyanın kayısı başkenti' Malatya'da kayısı fiyatları üreticilerin yüzünü güldürdü

Son 10 yılda 1 milyon 61 bin ton kayısı ihracatından 3 milyar 456 milyon 309 bin dolar gelir elde edildiğini belirten AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kayısı üreticilerimize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da son 10 yılda 1 milyon 61 bin ton kayısı ihracatının gerçekleştirildiğini belirterek, bu ihracat ile 3 milyar 456 milyon 309 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Çalık, "Kayısı fiyatları geçen yıla göre iki katı arttı. TMO'nun kayısıdaki müdahale alımları da ihracata ciddi katkı sunacak." dedi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor. " Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı fiyatıyla artık üreticilerin yüzünü güldürüyor.

MÜDAHALE ALIMLARI ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada, Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Toprak Mahsülleri Ofisinin( TMO) kayısıda taban fiyatı belirlediği ve bu durumun üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

"GEÇEN YILA GÖRE KAYISI FİYATLARI İKİ KAT ARTTI"

Milletvekili Çalık, "Geçen yıl sezonda, 4 numara diye adlandırılan kuru kayısının kilogram fiyatı 11 lirayken TMO'muz 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemişi (gün kurusu) 23 liradan alıyor. Yani geçen yıla göre kayısı fiyatları yaklaşık iki katı artmış durumda. TMO'nun devreye girmesi ve alım fiyatları, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticilerimiz olmak üzere pek çok kesimi memnun etti. Kayısı üreticilerimize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SON 10 YILDA 3 MİLYAR 456 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ"

Çalık, bu yılın ilk 9 ayında 62 bin 263 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve 175 milyon 455 bin dolar gelir elde edildiğini belirterek, "Bu yıl Ağustos ve Eylül ayında ise 15 bin 666 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve karşılığında 50 milyon 913 bin dolar gelir elde edildi. Son 10 yılda ise 1 milyon 61 bin ton kayısı ihracatının gerçekleştirildi ve bu ihracat ile 3 milyar 456 milyon 309 bin dolar gelir elde edildi." dedi. Milletvekili Çalık, kayısıda yapılan müdahale alımlarıyla fiyat istikrarı ve değerinin korunduğunu ve böylece ihracata da ciddi katkı sunulmuş olacağını ifade etti.