Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş enerjisi Alpler'de devreye girdi

Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş enerjisi santrali İsviçre Alpleri'nde gölün üzerinde enerji üretimine başladı.

Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş enerjisi santrali İsviçre Alpleri'nde gölün üzerinde enerji üretimine başladı. Uzmanlar, yüzer santralde bulunan teknolojinin, dünya çapında fotovoltaik (Güneş'ten enerji elde etme) endüstrisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

İsviçre'nin Alpler bölgesine elektrik sağlayan santral, ülkenin Valais kentindeki Lac des Toules rezervuar gölünde, deniz seviyesinden 1,800 metre yükseklikte yer alıyor. Su üzerinde yüzer halde bulununan santral, yılda yaklaşık 800 mw saatlik üretim yaparak 225 hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

GÖL DONSA BİLE ELEKTRİK ÜRETİYOR

Lac des Toules'daki güneş enerjisi santrali, gölün dibine sabitlenmiş alüminyum ve polietilen plastikten yapılmış 36 yüzer yapı üzerine yerleştirilmiş 1.400 panelden oluşuyor.İnşaasına Aralık 2019'da başlanan santralin, Alpler'deki ilk kışını başarıyla tamamladığı ifade edildi. Gölde soğuk hava nedeniyle oluşan 60 cm kalınlıktaki buzlanmaya ilişkin sorunun ise, yapıyı yükselten şamandıraların kullanılmasıyla çözüldüğü ifade edildi. Mart ayı sonunda göl tamamen boşaldığında platformlar dibe oturuyor ve düzleşiyor. Yapı 50 cm'ye kadar kara dayanabiliyor.

- İsviçre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı