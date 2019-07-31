Dünyanın ilk uluslararası teleferiği ile Rusya'dan Çin'e sekiz dakikada ulaşım
Dünyanın ilk uluslararası teleferiği Çin ile Rusya arasında Amur Nehri üzerine kuruluyor. Aralarından geçen Amur nehri üzerine kurulacak olan teleferik Çin'in Heine ile Rusya'nın Blagoveshchensk kentlerini sekiz dakikalık bir yolculukla birbirine bağlayacak.
Dünyanın ilk uluslararası teleferiği Çin ile Rusya arasında Amur Nehri üzerine kuruluyor. Aralarından geçen Amur nehri üzerine kurulacak olan teleferik Çin'in Heine ile Rusya'nın Blagoveshchensk kentlerini sekiz dakikalık bir yolculukla birbirine bağlayacak.
Blagoveshchensk'teki teleferik terminali tasarımı Hollandalı mimarlar tarafından çizildi. Dört katlı terminalde Amur nehri ve Heine kentini gören yükseltilmiş bir görüş rampası da bulunacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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