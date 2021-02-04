Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı

04.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:01
Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı

Avustralya merkezli bir firma 'Airspeeder' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı.

Avustralya merkezli bir firma 'Airspeeder' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı.

Dünya genelinde uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Avustralya merkezli bir firma 'Airspeeder' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı.  Aracın, bu yılın ikinci çeyreğinde uzaktan pilotlu Airspeeder'in yarışa katılacağı ifade edildi.Geliştirici firma Alauda Aeronautics'e göre, Airspeeder olarak adlandırılan uçan otomobilin başlangıçta uzaktan bir pilot tarafından yönlendirilerek, dikey olarak iniş ve kalkış yapabileceği ifade edildi.  

GELECEK YIL YARIŞ SERİSİNDE BOY GÖSTERECEK

Uçan aracın üç yıldan fazla bir süredir geliştirildiği ifade edilirken; firma, Airspeeder Mk3 yarış serisinin pilotlar, konum ve pist dahil olmak üzere daha fazla detayının önümüzdeki aylarda açıklanacağını söyledi. Ayrıca, aracın yarış dünyasına ilk girişinde, 2022'deki mürettebatlı yarış serisinden önce 'teknik test'  görevi görecek bir yarış serisi için uzaktan çalıştırılacağı belirtildi.


Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Deniz Akkaya Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Erol Bulut Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:23:20. #1.15#
title