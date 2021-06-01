Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı
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Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki bina arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu sıcak havanın etkisi ile ziyaretçi akınına uğradı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki bina arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu sıcak havanın etkisi ile ziyaretçi akınına uğradı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Nine Elms semtinde bulunan Embassy Garden bloklarının 10'uncu katlarının arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 19 Mayıs'ta faaliyete geçmişti. Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip. Yüzmenin cesaret istediği havuz, fotoğrafçı Jason Hawkes tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Sadece Embassy Garden sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık olan havuzdan, London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülüyor. Havuzun tabanı, yaklaşık 12 inç kalınlığında olmasına rağmen tamamen şeffaf olurken, şiddetli rüzgarlarda hareket etmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak inşa edildi.

ABD Büyükelçiliği binasının yanında yer alan Embassy Garden'da çatı katı süit daireler ise 5 milyon sterline satılıyor.

(İHA)

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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