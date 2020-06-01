Dünyanın ilk tapınağı yeniden ziyarete açıldı Korona virüs salgını nedeniyle iki ay önce ziyaretçilere kapatılan dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe, yeniden açıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle iki ay önce ziyaretçilere kapatılan dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe, yeniden açıldı.

Türkiye'deki normalleşme süreci kapsamında Şanlıurfa'da bulunan tarihi mekanlar da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde bulunan Göbeklitepe, iki ay önce ziyarete kapatılmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte bugün ilk ziyaretçilerine kapılarını açan Göbeklitepe'de ziyaretçiler, sosyal mesafe ve kişisel tedbir kuralları çerçevesinde ekipler tarafından ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.

"Uzun bir süre açılmasını bekledik"

Göbeklitepe'yi gezmek ve tarihe tanıklık etmek için İspanya'dan geldiğini belirten Manuel Lorente adlı turist, normalleşme adımlarının atılmasıyla Türkiye'ye geldiğini ve tarihi turistik mekanları gezdiğini söyledi. Lorente, "Göbeklitepe çok muhteşem bir mekan. Burası çok etkileyici. Görmek istediğim yerler arasında bulunuyordu. Salgında normalleşme süreci başlar başlamaz ziyarete geldim" dedi.

"Çok etkileyici bir yer"

Ziyaretçilerden Goncanur Eri ise "Salgın sonrası tarihi bir yer gezerek tarihi yeniden başlatmış gibi hissediyorum. Göbelitepe'yi merak ediyorduk. Burayı geldik gördük önlemler alınmış güzel bir yer. Göbeklitepe çok etkileyici bir yer, belgesellere konu olacak bir alan. Biz öğretmenler olarak yazın tatil planı yapmayı planlıyorduk. Korona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için beklemeye aldık. Bu bekleyişimiz bizi daha da heyecanlandırıyordu. Göbeklitepe'yi çok beğendik" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Ramazan Aşkın de, "Uzun süredir Göbeklitepe'nin açılmasını bekliyorduk. Salgın sonrası Göbeklitepe açıldı. Burada olmak bu mistik havayı almak insanı heyecanlandırıyor. Göbeklitepe'de önlemler sıkı bir şekilde alınmış. Göbeklitepe'ye gelince otobüste sosyal mesafe kuralı vardı, bilet alma noktalarında da sosyal mesafe kuralları vardı. Giriş noktalarında da dezenfekte ve ateş ölçümü yapılıyor. Korkmadan Göbeklitepe'yi ziyaretçiler gezebilir. İlk kez Göbeklitepe'ye geliyorum. Burayı çok güzel buldum" ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe'nin yanı sıra Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Kent Müzesi de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dezenfekte çalışmalarının yapıldığı müzede ziyaretçilerin sosyal mesafe kurallarına uyması için sık sık anonslar da yapılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA