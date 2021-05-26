"Dünyanın ilk sakin adası" turizmde kontrollü normalleşme dönemine hazır
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"Dünyanın ilk sakin adası" turizmde kontrollü normalleşme dönemine hazır

'Dünyanın ilk sakin adası' turizmde kontrollü normalleşme dönemine hazır
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme süreci öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması beklenen kontrollü normalleşme süreci öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından, Türkiye'nin en büyük adası konumundaki ilçe, kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle yurt içi ve dışından her dönem turist çekiyor.

"Dünyanın ilk citta slow (sakin şehir) adası", 79 kilometrekarelik yüz ölçümüyle farklı turizm alanlarında hizmet veriyor. Ada son yıllarda rüzgar kalitesinden dolayı rüzgar sörfü ve kiteboard tutkunların çekim merkezi haline geldi. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen sporcular, rüzgarın keyfini çıkarırken su sporlarına ilgi duyanlar da ilçedeki tesislerde aktivitelere katılabiliyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, her dönem olduğu gibi gerek esnafın gerekse turizm işletmecilerinin beklediği yaz sezonunun başlamak üzere olduğunu söyledi.

Geçen yıl ve bu yıl salgın sürecinde zaman zaman kısıtlamaların uygulandığını hatırlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Biz geçen yıl turizm noktasında pik yaptık. Gökçeada'ya gerçekten büyük bir teveccüh vardı. Bu yıl 1 Haziran'dan itibaren beklenen normalleşme süreciyle adada turizm sezonu başlayacak. Burada çok izole bir coğrafyada konuklarımızı ağırlayacağız. İnsanların bu dönemde kendilerini çok rahat hissederek tatillerini yapacakları bir yer olması münasebetiyle yine Türkiye'nin dört bir yanından Gökçeada'nın tercih edileceğini düşünüyorum."

Çetin, yerel yönetim olarak turizm sektörü temsilcileriyle iletişimleri sağlayıp gerekli programları yaptıklarını anlattı.

Gökçeada'nın yeni döneme hazır olduğunu vurgulayan Çetin, "Ülkemizdeki tüm tatile çıkacak vatandaşlarımızı, böylesine izole bir coğrafyaya davet ediyoruz. Onların burada çok sakin bir şekilde tatillerini geçirebilmeleri adına elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğimizi belirtiyoruz." dedi.

"İşletmeler tüm hazırlıklarını tamamladı"

Anemos Otel Müdürü Murat Çureban ise adadaki işletmelerin geçen yıl olduğu gibi salgın kural ve koşullarına uygun bir şekilde hazırlıklarını yaptığını ifade etti.

Sezon için kendilerinden beklenen tüm koşulların sağlandığını dile getiren Çureban şunları kaydetti:

"Adanın yüz ölçümünün büyük olması nedeniyle insanların biraz daha rahat bir tatil yapmaları için imkanlar var. Yine geçen yıl olduğu gibi çok tercih edilen bir merkez olacağını düşünüyoruz. Tam kapanma süreci, hazırlıkların tamamlanması için ekstra bir zaman kazandırdı. Kendi ön hazırlıklarımızı tamamladık. Kahvaltı servisinden oda temizliklerine kadar tüm çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız. İşletmemize yeni katılan personellerin eğitimlerini tamamladık. Pandemi sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, uymaları gereken kurallar neyse öğrettik. Adamızın mevcut barındırdığı özellikleriyle birlikte burada konuklarımızı son derece izole bir ortamda ağırlayabilmek için sezonumuzu açmayı bekliyoruz."

Bey Ada Butik Otel'in sahibi İpek Dağınık da salgın kuralları doğrultusunda izin verilecek kapasitelere göre geçen yılın doluluğunu yakalayacaklarını öngördüklerini bildirdi.

Adamızın mevcut altyapısını zorlamadan, misafirlerin adayı tam anlamıyla yaşayarak tatillerini geçirmelerini istediklerini belirten Dağınık, "Adadaki konaklama yerlerinin küçük olma avantajları var. Burada devasa büyüklükte kapasitesi olan oteller yok. Hep küçük olunca insanlar sürekli evlerine gelmiş gibi hissediyorlar. Kendi bireysel ve özgür alanları da daha fazla oluyor. Açık havada olan mekanlarımız çok fazla." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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