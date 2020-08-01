Dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu Diyarbakır'da piyasaya sunulacak
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Dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu Diyarbakır'da piyasaya sunulacak

BATMANLI iş insanı Behman Doğu'nun, Diyarbakır'da animasyon ve Kürtçe dublaj yapan 21 kişilik ekiple, 'Bejan' karakterinde dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu, piyasaya sunulmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu Diyarbakır'da piyasaya sunulacak
01.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:29

BATMANLI iş insanı Behman Doğu'nun, Diyarbakır'da animasyon ve Kürtçe dublaj yapan 21 kişilik ekiple, 'Bejan' karakterinde dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu, piyasaya sunulmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk Kürtçe dijital çocuk oyunu 'Bejan' 23 Ağustos'ta piyasaya sunulacak. Batmanlı iş insanı Behman Doğu ve ekibi tarafından geliştirilen ve Türkçede ağrısı ve sıkıntısı olmayan anlamına gelen 'Bejan' adı verilen dijital çocuk oyunu, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Projenin genel müdür yardımcılığı görevini yapan Yasemin Baran, Bejan oyununun ilk galasının Diyarbakır'da yapılacağını, ardından İstanbul ve Irak'ın Erbil kentinde yapılacağını söyledi. Oyunun cep telefonlarına yüklenebileceğinin alt yapısını da hazırladıklarını anlatan Baran, Türkçe ve İngilizce de izlenebileceğini aktardı.

'HEDEFİMİZ HEIDI, ŞİRİNLER ÇİZGİ FİLMLERİ GİBİ BEJAN'IN FARKLI ÜLKELERDE GÖSTERİME GİRMESİDİR'Çizgi filmlerin farklı medeniyetlerin tarihi mekanlarını, mimarisini, yemeklerini, giysilerini, türküleri hakkında dijital bir ortamda farklı kültürlere sunulan yeni bir dünya yaratığını söyleyen Baran, "Kültür açısından bu yaklaşımın bir tanıtım mı yoksa ihracat mı olduğu belirsiz olsa da kesin olan çizgi filmin etkisinin sanılandan çok daha büyük olduğudur. Bejan 8 yaşında bir kız çocuğu. Projemizin ana karakterini oluşturmakta. Bejan'ı uçuran zamanda yolculuk yapan Şahmeran adında bir karakterimiz daha var. Bejan ve arkadaşları Şahmeran'a binerek zamanda yolculuk yapıyor. Kürtlerin kültürü ve tarihi mekanları dışında ilerleyen bölümlerde farklı kültürlere ait coğrafyalar da tanıtılacak ama keyifli bir şekilde olacak bu. Hedefimiz tıpkı Heidi, Şirinler çizgi filmleri gibi Bejan'ın farklı ülkelerde gösterime girmesidir. Bu sayede hem kendi çocuklarımıza hem de farklı kültürlere mensup çocuklar arasında bir köprü, zemin oluşturmak. Brezilyalı, Faslı veya İngiliz bir çocuk Bejan'ı izlediğinde çok keyif alacak. Çizgi dizimizde önemli mekan ve yapıtlar göreceksiniz. Mesela, Malabadi Köprüsü'nü, On Gözlü Köprü'yü, Diyarbakır Surları'nı, Cizre'deki Kırmızı Medrese'yi, Akdamar Adasını, Van Kalesi'ni, Hasankeyf'i, Zaxo'daki köprüyü, Erbil Kalesini, Konya'daki Mevlana'yı, Galata Kulesi'ni, Çin Seddi'ni, Tac Mahal'i" dedi. 

Bejan projesinin pedagojik açıdan önemine değinen Baran, şiddete ve argoya dayalı hiçbir ifadelerin projede yer almadığını ifade ederek, "Ekibimiz bu konuda çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Projemizin Ar-Ge süreci tamamlandı ve patentleri aldık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı projemizi onayladı. Bu projeyi geliştirmek için daha çok çalışacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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