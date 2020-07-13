Dünyanın İlk Koronavirüs Aşısı Klinik Testleri Tamamlandı! Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken Rusya'dan umut veren bir bilgi paylaşıldı. Rusya'da yer alan Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısının klinik testleri tamamlandığı duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken Rusya'dan umut veren bir bilgi paylaşıldı. Rusya'da yer alan Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısının klinik testleri tamamlandığı duyuruldu. Klinik testler, Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerinde gerçekleştirildi. İlk Koronavirüs Aşısı Klinik Testleri Başarı ile Sonuçlandı

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması nedeni ile birçok ülke ikinci dalga ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda ilaç şirketi tarafından ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken Rusya'dan umut veren bir bilgi paylaşıldı.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının klinik testleri tamamlandığı duyuruldu. Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, Sputnik'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Tarasov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversite, dünyanın ilk COVID-19 aşısı için gönüllü olan kişiler üzerinde yapılan testleri başarıyla tamamladı" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen klinik testler sayesinde aşı adayının insanlar üzerinde güvenli olup olmadığı gözlemleniyor. Tıbbi Parazitoloji, Tropik ve Vektörle Bulaşan Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Aleksandr Lukaşev, "Geliştirilen aşı adayının güvenli olduğu teyit edildi" dedi.

Klinik test aşamasında gönüllüler iki gruba ayrıldı. İlk gruba tek doz aşı uygulanırken ikinci gruba ise iki doz aşı yapıldığı ifade edildi. Lukaşev, klinik testlerin ilk birkaç gününde gönüllüler üzerinde ateş yükselmesi dışında hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadığını belirtti.

Kaynak: Tamindir