Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı
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BBC

Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı

Japonya'daki Mie Üniversitesi'nden ninjalık konusunda dünyanın ilk ve şimdilik tek lisansüstü diplomasını alan 45 yaşındaki Mitsuhashi, eğitimi boyunca tarihi araştırmalar yapmanın ötesine geçerek kendini tam bir ninja olarak yetiştirdi.

Dünyanın ilk diplomalı ninjası göreve başladı
30.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:40

Japonya'daki Mie Üniversitesi'nden ninjalık konusunda dünyanın ilk ve şimdilik tek lisansüstü diplomasını alan 45 yaşındaki Mitsuhashi, eğitimi boyunca tarihi araştırmalar yapmanın ötesine geçerek kendini tam bir ninja olarak yetiştirdi.

İki yıl eğitimden geçen Genichi Mitsuhashi'nin hocası, "Onun bu işi bu derece sahipleneceğini doğrusu tahmin etmiyordum." diyerek gerçek bir ninja gibi yaşamayı seçen öğrencisini övdü.

Mitsuhashi, kitaplardan okuduğuna göre ninjaların sabahları tarlada çalışıp öğleden sonraları da dövüş sanatları icra ettiklerini söylüyor.

Aynı yaşam tarzını benimseyen Genichi Mitsuhashi, sınıfta aldığı yoğun ninja eğitiminin yanı sıra ileri düzey hayatta kalma becerilerini geliştirmek için ormanda yaşamış, sebze yetiştirmiş ve dövüş sanatı antremanları yapmış.

AFP'ye konuşan Mitsuhashi, "Bu kombinasyonla gerçek ninja olmayı öğrenebileceğimi düşündüm" diyor.

Kung fu ve Shorinji Kempo adlı Japon savaş sanatını da öğrenen Mitsuhashi, şu an bir yandan ninjalık doktorası yapıyor, diğer yandan da hem kendi dojo'sunda dersler veriyor ve hem de ninjalığı deneyimlemek isteyenlerin kalabileceği bir köy pansiyonu işletiyor.

Mitsuhashi'nin mezun olduğu Mie Üniversitesi, 2017 yılında dünyanın ilk ninja araştırmaları merkezini kurup ondan bir yıl sonra da lisanüstü programa öğrenci kabulüne başladı.

Okulun bulunduğu İga şehri, Tokyo'nun 350 kilometre güneybatısında dağ ve ormanlarla çevrili bir bölgede ve tarihte ninjaların anayurdu olarak kabul ediliyor.


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Mitsuhashi'nin hocası Yuji Yamada, ninja becerileri hakkında düzenledikleri tarih dersleri ve kurslara talebin yoğun olduğunu söylüyor. Her yıl sadece üç-dört öğrencinin kabul aldığı programa girebilmek için müstakbel öğrenciler Japon tarihi ve tarihi ninja belgelerini okuma konusunda bir teste tabi tutuluyorlar.

Feodal düzenin hüküm sürdüğü ortaçağ Japonyası'nda 13.cü-14.cü yüzyıllarda ortaya çıkan ninjalar, ninjitsu adlı üstün dövüş tekniklerine sahip bir tür paralı askerlerdi. Dağlarda yaşayan bu kişiler, özellikle sessizce halledilmesi gereken gizli işlerde, casusluk, sabotaj ve suikast konusunda uzmandılar.

Yurtdışından da pek çok kişinin merak edip kendilerini aradığını söyleyen Yamada, "Ancak bir konuda uyarmalıyım: Bizim programımız ninjaları öğrenmek isteyenlere uygun, ninja olmak isteyenlere değil."

BBC

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