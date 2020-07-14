Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor
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Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, hain kalkışmanın yıl dönümünde kent protokolü tarafından ziyaret edilerek demokrasi şehitleri anıldı.

Dünyanın ilk dijital müzesinde 15 Temmuz yaşatılıyor
14.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:25

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, hain kalkışmanın yıl dönümünde kent protokolü tarafından ziyaret edilerek demokrasi şehitleri anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "İletişim toplumunun sosyal ve insani haklarını askıya alacak bir olaya karşı imtihanını gözler önüne sermesi açısından dünyada bir ilk olması ve milli şahitliğimizin bir nişanesi" sözleriyle anlattığı, Türkiye'nin ilk dijital müzesi olma özelliğine sahip 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde il protokolü tarafından ziyaret edildi. Milletin iradesinin hainlere karşı geldiği demokrasi gecesinde verilen şehitleri anan protokol üyeleri, o günü tekrar yaşatan müzeyi gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez yer aldı.

Müze, içinde bulundurduğu yüzlerce telefon, tablet, televizyon, güvenlik kamerası monitörleriyle 15 Temmuz gecesine götürürken, eşsiz anlatımıyla ziyarete gelenlerin zihninde o geceyi tekrar canlandırma imkanı sunuyor. Müzede, darbe girişiminin bir yansıması olarak tüm duvarlar yeni nesil müzecilik bakış açısıyla teknolojik alt yapılarla hazırlandı. Düzensiz ve asimetrik bir perspektif ile ele alınarak "o gün" yaşanan atmosfer, mekansal olarak yeniden üretildi. Darbe girişiminin tüm süreci; ışık ve ses yerleştirmeleri, tablet ve telefonlar, televizyon ve güvenlik kamerası monitörü üzerinden kronolojik olarak ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor. Müzede, ziyaretçilere "tanıklık" hissini yaşatma amacıyla TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FaceTime konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi ile halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anlar sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Müzenin dış cephesinde, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin adının yazdığı bir anıt duvar bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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