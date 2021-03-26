Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı

Son dönemlerde bir çok kişinin gitmek için hayal ettiği Kızıl Gezegen'de gibi hayal edilen ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi 'Mars House' 500 bin doların üzerinde fiyatla alıcı buldu.

Son dönemlerde bir çok kişinin gitmek için hayal ettiği Kızıl Gezegen'de gibi hayal edilen ve şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan sanal NFT evi 'Mars House' 500 bin doların üzerinde fiyatla alıcı buldu.

Dünya genelinde adeta yeni bir akım haline gelen ve dijital sanatın her geçen gün popülaritesini artırmasıyla birlikte birçok NFT ((non-fungible token) eserleri rekor fiyatlara alıcı buluyor. Dünyanın ilk dijital NFT (non-fungible token) evi 'Mars House' kısa süre önce 500 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Sanal yapı dijital tasarımcı Krista Kim tarafından tasarlandı. Evin alıcısının ismi açıklanmazken 'Mars evi'nin yeni sahibi dijital sanatçı Krista Kim'e 288 Ether (yaklaşık 515 bin dolar) kripto para ödedi. Koronavirüs salgını sırasında 'dijital zen felsefesini kullanarak iyileştirici bir atmosfer oluşturmak için tasarladığını' söyleyen Krista Kim, alıcının kurgusal evrenine (Metaverse) 3D dosyası olarak gönderildiğini ifade etti.

MARS MANZARASI EŞLİĞİNDE 

Etkileyici bir görünüme sahip olan 'Mars House'un Kızıl Gezegen'deki bir dağın tepesinde gibi göründüğü ve sakinlerine Mars'ın manzarasını sunduğu ifade edildi. Şeffaf cam duvarlarla kaplı büyük bir alan olan Mars House'un, temperlenmiş cam ve kumaştan yapılmış eşyalarla döşenmiş olduğu ve sonsuzluk havuzuyla birlikte yemek, oturma ve uyuma alanına sahip olduğu belirtildi.

İLK KOVİD-19 KARANTİNASINDAN TARASARLANDI

Kim'in, "Bu alanın, dijital çağ için avangart lüksün yeni bir tanımı olan 'Meditatif Tasarım' tutkumu sergilemesini istiyorum. İlk dalga Kovid-19 karantinası sırasında Mayıs 2020'de Mars House'u tasarladım. NFT sanatı için herkes evine bir LED duvar kurmalı" ifadelerine yer verildi.


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Fırat
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın ilk dijital evi 515 bin dolara satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:59:06. #1.14#
title