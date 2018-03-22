Dünyanın Hiçbir Yerinde İbadethanelere Saldırılmaz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa'da son dönemlerde artan cami saldırılarına dikkati çekerek, "Hangi din, hangi mezhep, hani inanç grubu olursa olsun ibadethanelere saldırılmaz. Burada bizi asıl üzen şu, yapılan 37 saldırının hiç birinin faili bulunmadı." dedi.

Malkoç, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Saldırıların yoğunlaştığı Almanya'da yılbaşından bu yana 37'den fazla camiye çeşitli şekillerde saldırı yapıldığına işaret eden Şeref Malkoç, şunları söyledi:

"Dünyanın hiçbir yerinde ibadethanelere saldırılmaz. İbadethanelere saldırı karşısında toplumun bütün fertleri ayağa kalkar. Hangi din, hangi mezhep, hani inanç grubu olursa olsun ibadethanelere saldırılmaz. Burada bizi asıl üzen şu, yapılan 37 saldırının hiç birinin faili bulunmadı. Bu normal bir olay değil. Burada Almanya'daki görevlilere, İçişleri Bakanlığına önemli sorumluluklar düşüyor. Bunların faillerinin bulunmaması sıradan bir olay değildir, devletin ciddiyetini zedeleyen bir olaydır. Bunların faillerinin bulunmaması, bundan sonra da mabetlere yapılan saldırıların önünü açmaktadır. O açıdan Almanya'daki yetkililer, asayişi teşkil etmekten sorumlu kamu görevlileri ve siyasetçilerin daha ciddi tavırlar içinde olması gerekiyor."

Malkoç, mabetlere yapılan saldırılara sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Almanya'daki insan hakları savunucularının bu konunun üzerinde hassasiyetle durması gerekiyor. Bugün Müslümanlara bu saldırı yapılır, yarın Hristiyanlığın farklı mezheplerine, öbür gün de antisemitizm hortlar bu saldırı Yahudilere yapılır. O açıdan insan hakları ihlali konusunda toplumun her kesimi duyarlı olmak zorunda, saldırılara karşı insan haklarını savunmak zorunda. Özellikle din ve vicdan hürriyetinin önemli bir parçası olan ibadethanelere saldırılar karşısında toplum sessiz olmamalı." ifadelerini kullandı.

Almanya temaslarının ilk gününde saldırıya uğrayan ibadethaneleri ziyaret ettiklerini belirten Şeref Malkoç, yerel parlemento yetkilileri, federal dilekçe komisyonu yöneticileri ve milletvekilleriyle de görüşüp, çözümünü talep edecekleri konunun takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.