Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gökyüzünde süzülen güçlerimiz, terör örgütlerinin ise korkuşu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Gökyüzünde süzülen güçlerimiz, terör örgütlerinin ise korkuşu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlayan Bayraktar TB2 için Uktayna'dan yeni bir hamle geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, ülkesinin Türkiye'den daha fazla Siha alımı yapmayı planladığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti. 2000'li yıllarda ABD yapımı SİHA'larınTürkiye'ye satışına Kongreden izin çıkmaması üzerine kendi SİHA'larımızı geliştirme süreci hızlandı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.

(İHA)

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı...

 Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Göksel Ece Üner Kylie Jenner Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:22:34. #1.17#