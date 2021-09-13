Dünyanın gözü Türk 'SİHA'larında

Gökyüzünde süzülen güçlerimiz, terör örgütlerinin ise korkuşu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlayan Bayraktar TB2 için Uktayna'dan yeni bir hamle geldi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, ülkesinin Türkiye'den daha fazla Siha alımı yapmayı planladığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti. 2000'li yıllarda ABD yapımı SİHA'larınTürkiye'ye satışına Kongreden izin çıkmaması üzerine kendi SİHA'larımızı geliştirme süreci hızlandı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.

(İHA)