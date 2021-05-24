Dünyanın gözü 'SİHA'larımızda

Göklerin özgür kuşları, terör unsurlarının korkulu rüyası silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Göklerin özgür kuşları, terör unsurlarının korkulu rüyası silahlı insansız hava araçlarmıza dünya çapında ilgi giderek artıyor.

Avrupa'dan, Körfez'e, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülke, Milli imkanlarla üretilen Türk SİHA'larını yakından takip ediyor.

Suriye ve Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlayan, Libya ve Karabağ zaferinde 'denge değiştirici vurucu güç' olarak öne çıkan Bayraktar TB2'nin, yakın zamanda Polonya silahlı kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor. 24 adet Türk Siha'sı alacak olan Polonya, böylece Türkiye'den TB2 satın alan ilk NATO ve AB üyesi olmuş olacak. 2000'li yıllarda ABD yapımı SİHA'larınTürkiye'ye satışına Kongreden izin çıkmaması üzerine Ankara, kendi SİHA'larını geliştirme sürecini hızlandırdı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı